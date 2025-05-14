Google'dan Android için yeni güvenlik kalkanı: Dolandırıcıların sonu geliyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemine telefon dolandırıcılıklarına karşı kullanıcıları daha etkin koruyacak yeni güvenlik özellikleri ekledi.

Bu yeni özellikler, özellikle bilinmeyen kişilerle yapılan telefon görüşmeleri sırasında zararlı yazılım indirilmesini ve hassas izinlerin verilmesini engellemeyi amaçlıyor.

YENİ ÖZELLİKLER UYGULAMA GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

En dikkat çekici yeni özelliklerden biri, tanımadığınız bir kişiyle görüşme halindeyken uygulama yan yüklemesinin (web tarayıcısı, mesajlaşma uygulaması vb. üzerinden ilk kez uygulama indirme) otomatik olarak engellenmesi oldu.

Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında bir uygulamaya erişilebilirlik izni verilmeye çalışıldığında "Bu ayar cihazınızı korumak için engellendi" uyarısı gösterilerek yetkisiz erişimlerin önüne geçiliyor.

GOOGLE PLAY PROTECT GÜVENLİK SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Google, kullanıcıların görüşme sırasında uygulama güvenlik hizmeti Play Protect'i kapatmasını zaten engelliyordu ve bu yeni korumaların da tamamen cihaz üzerinde çalışacağını belirtti.

Android 16 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen bu özellikler, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmasını önlemeye yardımcı olacak.

EKRAN PAYLAŞIMI DOLANDIRICILIĞINA KARŞI YENİ KORUMA GELİŞTİRİLİYOR

Google ayrıca, kullanıcıların görüşme sırasında ekranlarını paylaşırken bankacılık uygulamalarına erişmesini engelleyecek yeni bir özelliği de test ediyor. Bu özellik, dolandırıcıların banka veya devlet kurumlarını taklit ettiği ekran paylaşımı dolandırıcılıklarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Bu özellikler, Android'in yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit araçları setini daha da güçlendiriyor.