Google'dan Haritalar kullanıcılarına kritik veri uyarısı

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Google Haritalar Zaman Çizelgesi, kullanıcıların belirli tarih ve aylarda ziyaret ettiği yerleri gösteren kişisel bir harita özelliği sunuyor.

Google, bu özelliği geliştirerek kullanıcılara daha iyi öneriler sunmayı ve doğru ETA süreleri sağlamayı amaçlıyor. Ancak, Google, Zaman Çizelgesi özelliğinde önemli bir değişiklik yaparak kullanıcı verilerinin depolama yöntemini değiştiriyor.

KULLANICILARA VERİLERİNİ KORUMA SEÇENEĞİ

Google, kullanıcılara 9 Haziran'a kadar Zaman Çizelgesi ayarlarını güncelleme ve verilerini koruma seçeneği sunuyor.

Ayarlarını güncellemeyen kullanıcılar, geçmiş rotalarını ve ziyaret verilerini kaybedecek. Google, Zaman Çizelgesi verilerinin depolama alanını sunucularından cihazlara taşıyor.

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, verilerini ne kadar süreyle saklamak istediklerine karar verebilecekler.

Ayrıca, kullanıcılar Zaman Çizelgesi'ni tamamen devre dışı bırakarak verilerini kalıcı olarak silme seçeneğine de sahip olacaklar.

Zaman Çizelgesi, Google Haritalar'ın daha önce kat edilen kişiselleştirilmiş rotaları görüntülemesine olanak tanıyarak kullanıcılara hedeflerine daha hızlı ulaşma imkanı sunuyor.

Bu özellik, kullanıcıların seyahat alışkanlıklarını ve ziyaret ettikleri yerleri takip etmelerine yardımcı oluyor. Ancak, kullanıcılar bu özelliği kullanmadan önce gizlilik ayarlarını dikkatlice gözden geçirmeli ve tercihlerini belirlemeliler.