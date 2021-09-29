Google'dan yürürken telefon kullananlara uyarı

Google, yeni özelliği ile yürürken telefon ekranına dalıp giden Android kullanıcılarını uyaracak.

ABD'li teknoloji devi Google, birkaç yıl önce kullanıma sunduğu "Dijital Denge" özelliği ile kullanıcıların akıllı telefon kullanımını düzenlemesini sağlıyor.

Günlük uygulama zamanlayıcıları ile uygulama kullanımınıza sınır koymanıza olanak tanıyan ve kullanım istatistiklerini sunan Google, yeni bir özellik daha hayata geçiriyor.

YÜRÜYEREK TELEFON KULLANANLARA UYARI

ABD'li şirketin "Heads Up" adını verdiği özellikle birlikte, artık yürürken telefon ekranına dalıp gidenler uyarılacak. Bu sayede Google, olası çarpma veya diğer kazaları engellemeye çalışacak.

Yeni özellikle birlikte, yürüyerek telefon kullanan kullanıcılar bir engele yaklaştığında ya da farkında olmadan caddede karşıdan karşıya geçmek üzere olduğunda anlık bildirimle uyarılacak.

Oldukça faydalı bir özellik olan Heads Up, tüm Andrid akıllı telefonlara gelecek. Google Pixel serisi akıllı telefonlarda halihazırda mevcut olan uygulama, yavaş yavaş diğer telefonlar için de kullanıma sunulacak.