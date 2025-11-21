Google'ın popüler yapay zekası Gemini, otomobillere geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, gelişmiş yapay zeka asistanı Gemini'yi dünya genelindeki Android Auto kullanıcıları için resmen erişime açtı.

Güncelleme 45 farklı dili destekliyor ve kullanıcıların asistanla sanki yanlarında oturan biriyle sohbet ediyormuş gibi doğal bir iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Sürücüler, "Hey Google" komutuyla veya direksiyondaki tuşlarla sistemi kolayca aktif ederek karmaşık komut cümleleri kurmak zorunda kalmadan yardım alabiliyor.

Gemini, rota üzerindeki işletmeleri bulmaktan kişisel çalma listeleri oluşturmaya kadar birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca sürüş sırasında Gmail ve Google Takvim'e erişerek okunmamış e-postaların özetini sunabiliyor ve otel rezervasyonları gibi detayları kontrol edebiliyor.

CANLI MOD İLE BİLGİ AKIŞI

Canlı mod özelliği sayesinde sürücüler, ziyaret ettikleri şehrin tarihi veya görülecek yerleri hakkında sorular sorarak yolculuk sırasında yeni bilgiler edinebiliyor.

Ancak mobil sürümden farklı olarak, Android Auto'daki Gemini'nin sözü kesilemiyor ve asistanın cümlesini tamamlaması gerekiyor.