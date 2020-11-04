Google'ın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirildi

Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve "Google Ads" reklamları ile, hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında internet üzerinden gerçekleştirildi.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANMALI"

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ve "genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle, kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların pazar faaliyetlerini zorlaştırdığını" iddia eden Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Temsilci, Kurul tarafından belirlenecek makul bir süre içinde, metin reklamlarının organik sonuçları pazardan dışlamayacak ölçek veya konumda sunulması, reklam niteliğindeki belirsizliğin, organik sonuçlardan açıkça ayrıştırılacak şekilde giderilmesi ve internet sitelerinin metin reklamı vermesinin organik sıralaması üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin önemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirketin söz konusu şartların zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini yineledi.

GOOGLE: RAPORDA HATA VAR

Hakkında soruşturma yürütülen Google temsilcileri ise soruşturma raporundaki değerlendirmelerin maddi yönden hatalı olduğunu ve Google’ın metin reklamı uygulamasının Rekabet Hukuku kurallarıyla uyumlu olduğunu savundu.

Ayrıca temsilciler, Google'ın metin reklamlarının reklam olduğunun açık bir şekilde belirtildiğini ve şirketin reklam etiketlemesinin diğer çevrimiçi platformlara göre daha gelişmiş olduğunu vurguladı.

Google temsilcileri, metin reklamlarının ücretsiz sonuçlarda genel olarak yüksek sıralama elde edemeyen küçük ve orta ölçekli internet sitelerinin ziyaret edilmesine yardımcı olduğuna işaret etti.

Ayrıca Google yetkilileri, metin reklamlarının Türk internet siteleri için tanıtım fırsatı sağladığını ve soruşturma raporundaki tedbirlerin, reklam fiyatlarını artırarak ülkedeki küçük internet sitelerine zarar verebileceğini söyledi.

KARAR 19 KASIM'DA

Rekabet Kurumu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Kasım'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda ise Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden açıklanması bekleniyor.