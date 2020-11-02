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    Google'ın sürücüsüz araçları 9,76 milyon kilometre yol katetti

    Google’ın çatı şirketi Alphabet, ABD'de 2019 yılının başından bu yana sürdürdüğü trafiğe açık sürücüsüz araç çalışmaları kapsamında, 9,76 milyon kilometrelik test sürüşü gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 14:15
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    Google'ın sürücüsüz araçları 9,76 milyon kilometre yol katetti

    Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, aylardır ABD'de sürücüsüz otomobillerini test ediyor.

    Waymo, 2019 yılı ve 2020’nin ilk 9 ayı boyunca sürücüsüz araçlarını birçok test aşamasından geçirdi.

    Şirket, ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinde 2019 yılının başından bu yana sürdürdüğü trafiğe açık sürücüsüz araç çalışmalarına dair bir rapor yayınladı.

    9,76 MİLYON KİLOMETRE TEST SÜRÜŞÜ

    Rapora göre, 2019’un başından itibaren Waymo araçları, gözlemcili ve gözlemcisiz olmak üzere toplam 9,76 milyon kilometre test sürüşü yaptı.

    waymo

    18 KEZ KAZAYA KARIŞTI

    Waymo tarafından yayınlanan rapora göre sürücüsüz araçlar, yapılan testler sonucunda toplamda 47 kez bir araç, yaya veya bisikletliyle temas etti. Waymo, bu temaslardan 18'inin bir kazayla sonuçlandığını, ancak hiçbirinin ölümcül bir sonuç doğurmadığını belirtiyor.

    Öte yandan; Uber, Apple, General Motors, Tesla, Baidu, Zoox (Amazon tarafından satın alındı), Aptiv, Argo (Ford ve Volkswagen'in bünyesinde) gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom sürüş alanında rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.

    waymo

    Instagram: @eshteknoloji

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