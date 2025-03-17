Google'ın Tensor G5 işlemcisi Pixel 10 serisinin performansını düşürebilir

Haber Merkezi

Google hayranları, Tensor G5 işlemcisinin sıfırdan tasarlanacağı haberini büyük bir heyecanla karşılamıştı.

Sonunda Google, Pixel 10 serisi için kendi uygulama işlemcisini (AP) üretebilecekti. Bu, teoride Google'ın yeni Pixel Android "referans cihazları" için muhteşem özellikler ve olağanüstü pil ömrü sunmasına olanak tanıyacaktı.

Ancak son sızıntılar ve iddialar, bu heyecanın yerini hayal kırıklığına bırakabileceğini gösteriyor.

TENSOR G5'İN ÜRETİMİNDE VE TASARIMINDA DEĞİŞİKLİKLER

Pixel 6'dan Pixel 9'a kadar olan seriler için, Tensor AP'leri Samsung Foundry tarafından Exynos işlemcilerinin öğeleri kullanılarak üretildi.

Google, Exynos platformunun üzerine bazı özelleştirmeler ekledi. Ancak, bu Tensor yonga setleri, iPhone tarafından kullanılan Apple'ın "A serisi" SoC'leri ve Samsung'un üst düzey cihazları için kullandığı Qualcomm'un Snapdragon 8 serisi AP'leri kadar yetenekli değildi.

Tensor G5 ile bu durumun değişmesi bekleniyordu. İşlemci, dünyanın en büyük sözleşmeli dökümhanesi olan TSMC tarafından ve daha gelişmiş bir 3nm işlem düğümü üzerinde üretiliyor.

Ancak, tüm bu olumlu değişikliklere rağmen, performans beklentileri karşılamayabilir.

PERFORMANS BEKLENTİLERİ

Tensor G5'in Pixel 10 serisinde piyasaya sürülmesi beklenirken, bu kadar önemli bir değişikliğin heyecan verici yeni özellikler sunması bekleniyordu.

Ancak @chunvn8888'den gelen bir tweet, olasılıklara rağmen G5'in G4 ile aynı performans seviyesinde çalışacağını belirtiyor.

Tek fark, G4'ün Samsung tarafından üretilmiş olması ve G5'in TSMC tarafından üretilecek olması olacak. Bu iddia, Google hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Yeni AP'nin, endüstrinin geri kalanı UFS 4.1'e geçerken Evrensel Flash Depolama (UFS) 3.1'i destekleyeceği de belirtiliyor.

Bu durum, Google'ın rekabete ayak uyduramayacağı endişelerini artırıyor. Tensor G5 ile çalışan Pixel 10 temel modelinin kıyaslama puanlarının, Pixel 9 ve Tensor G4'ün aynı testte aldığı puanlarla karşılaştırıldığında oldukça kötü olmasının beklendiği de iddialar arasında.

Tüm bu endişeler, Pixel 10 serisinin beklentileri karşılamakta zorlanabileceğini gösteriyor.