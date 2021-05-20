Google'ın Yahudi çalışanlarından şirkete mektup: Filistin'e destek verin

Google’da çalışan Yahudi kökenli personel, şirket yöneticilerine mektup göndererek İsrail saldırılarına karşı Filistinlileri açıktan desteklemesi için çağrı yaptı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google’da çalışan Yahudi kökenli çalışanlar, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin desteklenmesi için yönetime mektup yazdı.

"Teknolojide Yahudi Diasporası" adlı grup tarafından yazılan ve şirketin CEO’su Sundar Pichai ile yönetici ekibe hitaben gönderilen mektupta; İsrail’in, Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda isteklerde bulunuldu.

"İSRAİL YANLISI GÖRÜŞLERİ ONAYLAMIYORUZ"

250'den fazla çalışanın imzaladığı belirtilen ve internet sitesinde yayınlanan mektupta, İsrail ve Filistin’deki siyasi ve ırkçı şiddet olaylarına ilişkin, şirket içi bazı söylemlerden endişe duyulduğu kaydedilerek, "Biz Yahudiler olarak, yalnızca İsrail ve Siyonist yanlısı eylemlere destek toplamak amacıyla size yazılmış olanların görüşlerini onaylamıyoruz." ifadesine yer verildi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA İSTENDİ

Filistinlilerin yaşadığı acının tanınması gerektiği kaydedilen mektupta, "Google yönetiminden, İsrail ordusu ve çete şiddeti tarafından Filistinlilere verilen zararın doğrudan kabul edilmesi de dahil, Filistin ve İsrail'deki şiddeti tanıyan şirket çapında bir açıklama yapmasını istiyoruz." ifadesi paylaşıldı.

İSRAİL SÖZLEŞMELERİNİ FESHEDİN ÇAĞRISI

Google şirketinin insan haklarına olan bağlılığının tasdik edilmesi talep edilerek, Filistinlilere yönelik, Birleşmiş Milletler insan hakları ilkelerini ihlal eden İsrail ordusu gibi yapı ve kuruluşlarla iş sözleşmelerinin gözden geçirilerek feshedilmesi gerektiği vurgulandı.

Yahudi grubu, Filistinli çalışanların isteklerine duyarlı olunması ve İsrailli kuruluşlar kadar Filistin hakları savunucusu organizasyonların da desteklenmesi çağrısında bulundu.