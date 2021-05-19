Google'ın yapay zekası, cilt hastalıklarını tespit edebiliyor

Google, cilt hastalıklarının tespit edilmesine yardımcı olacak yapay zeka aracı geliştirdi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Yapay zeka denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Google, hastalar tarafından yüklenen görüntüleri analiz ederek; cilt, saç ve tırnak durumlarını tespit eden yapay zekalı bir araç geliştirdiğini duyurdu.

DENEMELER BU YIL BAŞLIYOR

Teknoloji devinin yıllık geliştirici konferansı olan Google IO'da açıklanan "dermatoloji destek aracı", bu yıl içinde denemelere başlayacak.

Uygulamaya, Avrupa'da tıbbi bir araç olarak kullanılmak üzere "CE" işareti verildi. Bir kanser uzmanı ise, yapay zekadaki ilerlemelerinin doktorların hastalara daha özel tedavi sunmasını sağlayabileceğini söyledi.

288 FARKLI CİLT SORUNUNU TANIYABİLİYOR

Google, yapay zekanın 288 farklı cilt durumunu tanıyabildiğini, ancak uygulamanın tıbbi teşhis ve tedavinin yerini alacak şekilde tasarlanmadığını belirtti.

Üç yılda geliştirilen uygulama için milyonlarca kare fotoğraf incelendi ve semptomaları gösteren 65 bin fotoğraflık arşiv analiz edildi.

Google, daha önce belirli kanser türleri ve tüberküloz için yapay zeka uygulamaları gelişirmişti. Ancak, şimdiye kadar bu uygulamalardan hiçbiri teşhis için onaylanmadı.