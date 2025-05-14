GTA 6 ertelemesi sonrası GTA 4 remaster geliyor

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Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6'yı (GTA 6) 26 Mayıs 2026'ya ertelemesiyle oyun dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, bu gecikmenin GTA 4 remaster'ı için bir fırsat yaratabileceği konuşuluyor.

Önde gelen sızıntı kaynaklarından TezFun'a göre, şirket bu boşluğu doldurmak için GTA IV'ün yeniden düzenlenmiş bir versiyonunu yeni konsollara sunabilir.

GTA 6 ERTELEMESİ GTA 4 REMASTER İÇİN FIRSAT YARATTI

TezFun, GTA 6'nın çıkışına daha uzun bir süre olması nedeniyle Rockstar Games'in, uzun zamandır beklenen GTA IV remaster'ını nihayet piyasaya sürebileceğini öne sürdü.

GTA IV remaster'ı uzun zamandır oyun dünyasında konuşulan bir konuydu ve TezFun'un belirttiği gibi, Rockstar'ın bu yılın başlarında GTA V'teki Liberty City Preservation Project (LCPP) modunu yayından kaldırması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Sızıntı kaynağı ayrıca, şirketin pandemi döneminden kalma planlarını takip etmesi durumunda, IV'ten sonra bir Max Payne 3 portunun da gelebileceğini ekledi.

HAYRANLAR DEFINITIVE EDITION TARZI BİR REMASTER'DAN ENDİŞE DUYUYOR

GTA hayranlarının en büyük endişesi ise, Rockstar Games'in GTA 3, Vice City ve San Andreas için hazırladığı ve sorunlarla dolu olan Definitive Edition remaster'larındaki stil değişikliklerini GTA IV için de tekrarlayıp tekrarlamayacağı oldu.

Bu Definitive Edition'ların piyasaya sürülmesinin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen sorunların hala devam etmesi, GTA IV remaster'ı için beklentileri temkinli bir seviyede tutuyor.