GTA 6 fragmanında yer almıştı: Floridalı Joker 2 milyon dolar istedi GTA 6 tanıtımındaki karakterin kendisine benzerliğini fark eden "Floridalı Joker" olarak bilinen Lawrence Sullivan, Rockstar Games'ten 2 milyon dolar talep etti.

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ensonhaber.com

Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınladı.

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

GTA 6 fragmanı YouTube'da rekor kırdı

Rockstar Games kanalında yayınlanan GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 14 saatte 65 milyon izlenmeye ulaşarak içerik üreticisi Mr.Beast'in rekorunu kırdı.

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Mr.Beast, daha önce 24 saatte 59,4 milyon izlenerek rekoru kırmayı başarmıştı.

Floridalı Joker para istedi

GTA 6 tanıtımındaki karakterin kendisine benzerliğini fark eden "Floridalı Joker" olarak bilinen Lawrence Sullivan, Rockstar Games'ten 2 milyon dolar istedi.

Ayrıca Sullivan, GTA 6 tanıtımında kullanılan karaktere daha çok benzemek için saçlarını mora boyattı.

Sullivan'ın talebinin yasal bir dayanağı olup olmadığı belli değil. Ancak Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı canlandıran Roger Clark, Sullivan'a şu sözlerle seslendi: