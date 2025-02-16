GTA 6'nın bilgisayar sürümü beklenenden erken gelebilir

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Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ne zaman PC platformuna geleceği merakla beklenirken, Corsair CEO'su Andy Paul, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Şirketin 2024 Q4 kazanç çağrısı sırasında konuşan Paul, GTA 6'nın PC versiyonunun 2026 başlarında çıkabileceğini belirtti.

"KONSOLDAN SONRA PC'YE GELECEK"

Paul, GTA 6'nın çıkış takvimi hakkında şunları söyledi: "Oyun, önce konsollar için sonbaharda, ardından PC için 2026'nın başlarında çıkacak."

Bu açıklama, oyunun PC platformuna ne zaman geleceği konusunda meraklı bekleyiş içinde olan oyuncuları heyecanlandırdı.

TAKE-TWO CEO'SU FARKLI KONUŞMUŞTU

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, daha önce yaptığı açıklamada GTA 6'nın önce PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacağını, ardından diğer platformlara geleceğini söylemişti.

PC platformunun öneminin farkında olduğunu belirten Zelnick, oyunların PC versiyonlarının toplam satışların yüzde 40'ına kadar çıkabildiğini ifade etmişti.

OYUN, DONANIM SATIŞLARINI ARTIRABİLİR

Paul, GTA 6 gibi yüksek donanım gerektiren oyunların, bilgisayar bileşenleri ve çevre birimleri satışlarını artırabileceğini belirtti.

Bu nedenle, oyunun PC platformuna çıkış tarihi, donanım üreticileri için de büyük önem taşıyor.

PC OYUNCULARI İÇİN HEYECAN VERİCİ HABER

Corsair CEO'sunun açıklaması, GTA 6'yı PC'de oynamak için sabırsızlanan oyuncular için heyecan verici bir gelişme.

Oyunun 2026 başlarında PC'ye gelmesi durumunda, oyuncular Rockstar Games'in yarattığı bu yeni dünyayı yüksek grafik ayarlarında ve yüksek performansla deneyimleyebilecekler.