GTA 6'nın ertelenmesi konsol ve oyun satışlarına zarar verecek

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Rockstar Games'in rekorlar kırması beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) 2025'ten 2026'ya ertelenmesinin, tüm video oyunu endüstrisi için olumsuz finansal sonuçları olacağı tahmin ediliyor.

Pazar araştırma şirketi Circana'nın deneyimli analisti Mat Piscatella, yeni bir röportajda bu gecikmenin potansiyel etkilerini değerlendirdi.

GECİKMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

GamesRadar'a konuşan Piscatella, "GTA 6'nın 2025'ten ertelenmesinden 2025'te kimsenin fayda sağlayacağını düşünmüyorum." dedi.

Analist, bu erteleme nedeniyle ABD video oyunu pazarındaki toplam harcamanın bu yıl düşeceğini öngörüyor.

Piscatella, bu düşüşle birlikte harcamaların pandemi öncesinden bu yana en düşük seviyesine inebileceği uyarısında bulundu.

Piscatella'ya göre GTA 6, sadece büyük bir oyun olmanın ötesinde, sektöre uzun süredir ara vermiş eski konsol oyuncularını geri getirme potansiyeli taşıyan devasa bir kitle pazarı ürünü.

Oyunun, genel olarak PlayStation ve Xbox konsollarının satışlarına da önemli ölçüde yardımcı olması bekleniyordu.

GTA 6'nın sadece donanım satışlarını değil, aynı zamanda video oyunu pazarında genel bir büyümeyi tetiklemesi ve son dönemde oyun stüdyolarına fon sağlamakta tereddüt eden yatırımcıların ilgisini yeniden canlandırması umuluyordu.

Piscatella daha önce, GTA 6 ve Nintendo'nun yeni konsolu Switch 2'nin 2025'te piyasaya sürülmesinin sektör satışlarını ciddi şekilde artıracağını tahmin etmiş ve GTA 6'yı "tarihin en önemli video oyunu sürümü" olarak nitelendirmişti.

YENİ ÇIKIŞ TARİHİ VE DİĞER OYUNLAR

İlk olarak 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

GTA 6 bu yıl oyuncularla buluşamayacak olsa da yayıncısı Take-Two'nun 2025 yılı için planladığı başka büyük oyunlar bulunuyor; bunlar arasında Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country ile birlikte yıllık spor oyunları serileri yer alıyor.