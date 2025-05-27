Güneş enerjisiyle havadan su üreten akıllı sünger geliştirildi

DHA

Avustralya'nın Melbourne şehrindeki RMIT Üniversitesi ile Çin'deki Zhejiang A&F Üniversitesi liderliğinde yürütülen ortak çalışmada, doğadan ilham alan yeni bir su toplama cihazı geliştirildi.

Sünger benzeri yapıya sahip olan cihaz, güneş ışığıyla çalışıyor, düşük nemli ortamlarda bile havadaki nemi emerek içme suyuna dönüştürebiliyor.

CİHAZ BALSA AĞACI LİFLERİNDEN ÜRETİLDİ

Cihaz, 5 ile 55 derece sıcaklık aralığında ve yüzde 30'dan yüzde 90'a kadar değişen nem oranlarında etkili şekilde çalışabiliyor.

Cihaz, doğal gözenekli yapısı sayesinde nemi emip saklayabilen balsa ağacı liflerinden üretildi.

SİSTEMİN İÇİNDE GÜNEŞ ENERJİLİ TETİKLEYİCİ DE BULUNUYOR

İçeriğinde ayrıca 'lityum klorür', 'demir oksit nanoparçacıkları' ve 'karbon nanotüp' katmanları bulunuyor.

Sistemin içinde bir kubbe kapak, soğutma mekanizması, kirlilik önleyici tepsi ve güneş enerjili tetikleyici de yer alıyor.

Laboratuvar testlerinde, cihaz her gramında 2 mililitreye kadar su toplayabildi.

GÜNLÜK YÜZDE 94 SU TOPLAMA VERİMLİLİĞİNE ULAŞTI

Projenin Çin ayağını yöneten Dr. Junfeng Hou, açık hava testlerinde cihazın gece boyunca 2,5 mililitre su topladığını ve gündüz neredeyse tamamını serbest bıraktığını belirtti.

Sistem, günlük yüzde 94'lük su toplama verimliliğine ulaştı.

SİSTEM BİRÇOK BÖLGE VE AFET DURUMLARI İÇİN İDEAL KONUMDA

Düşük nemde bile her gram malzeme 0,6 mililitre su toplayabiliyor.

Bu oranlar, sistemi çöl, afet bölgesi ya da şebekeden bağımsız alanlar için ideal kılıyor.

Baş araştırmacı Dr. Derek Hao ise cihazın acil durumlar, doğal afetler ve uzak bölgelerdeki su ihtiyacı için büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

"CİHAZIN SERİ ÜRETİMİNİN ÖNÜ AÇIK"

Hao, cihazın kolay üretilebilmesinin, balsa ağacının ucuz ve biyolojik olarak çözünebilir olmasının seri üretimin önünü açtığını söyledi.

Endüstri ortaklarıyla pilot ölçekli üretim ve saha testleri için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Hao, sistemin modüler versiyonlarıyla geniş çaplı kullanıma hazır hale gelebileceğini ifade etti.