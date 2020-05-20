Güneş sisteminin etrafına dev uydu halkaları kurulacak

Bilim insanları, Güneş sisteminin etrafındaki dev uydu halkalarıyla yıldızlar arası yabancı cisimleri yakalamak istiyor.

İlk olarak 19 Ekim 2017 tarihinfe Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, Güneş sistemi dışından gelen ilk yabancı nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Bilim insanları, Oumuamua'dan farklı daha birçok yıldızlar arası cisim olduğu görüşünde ve bu cisimleri yakından gözlemlemenin peşinde.

Araştırmacılar, geniş bir uydu halkası kullanarak başka güneş sisteminden gelen ziyaretçileri yakalamaya yönelik iddialı bir plan açıkladı.

Bilim insanları, Dünya’nın ötesinde muhtemelen çok fazla uçan nesne olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, eğer bunlardan birini sadece bir uzay aracıyla gerçekten ziyaret edebilseydi bu tür nesneler hakkında çok daha fazla şey öğrenebilirdi. Bilim insanları böylesi bir nesneye yaklaşmak ve hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ ETRAFINA UYDULAR YERLEŞTİRİLECEK

Plan, Güneş sistemi etrafına konumlandırılacak bir dizi statik uyduyu fırlatmayı içerecek. Uydular yıldızlar arası bir nesne fark edilinceye kadar bir tür kış uykusunda bekleyecek. Sonra nesneye yaklaşmak ve ele geçirmek için harekete geçecek.



Proje, şimdiden NASA'dan sınırlı destek aldı. Bilim insanları, görkemli projenin başarılı olması durumunda gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve diğer uzak güneş sistemlerinin neye benzediğine dair tamamen yeni bir anlayış sunabileceğini belirtiyor.



