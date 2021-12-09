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    Güneş tutulması uzaydan görüntülendi

    Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Güneş tutulmasının uzaydan çekilen görüntüleri yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:07
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    Güneş tutulması uzaydan görüntülendi

    2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan "Ateş Çemberi Güneş Tutulması", geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşmişti. 4 Aralık Cumartesi günü ise gökyüzü, yeni bir görsel şölene daha ev sahipliği yaptı.

    Yılın son ve en önemli gök olayı olan Güneş tutulması,  1 saat 43 dakika sürdü ve dünyanın farklı noktasından gözlemlendi.

    Türkiye'den gözlemlenemeyen tutulma, uzaydaki astronotların ve uyduların da dikkatini çekti.

    UZAYDAN GÜNEŞ TUTULMASI

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Triana (Derin Uzay İklim Gözlemevi) adındaki uydusunun çektiği görüntü paylaşıldı.

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    Paylaşılan görüntüde, Güney Kutbu'nda siyah bir nokta görülüyor. Antarktika'nın üstündeki gölge, Güneş tutulmasının en fazla hissedildiği noktaları işaret ediyor. Bu görüntü Dünya'ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta kaydedildi.

    Güneş tutulmasına dair bir diğer fotoğraf da NASA'dan geldi. NASA astronotu Kayla Barron; tutulmanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl görüldüğünü paylaştı.

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    GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına deniyor.

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