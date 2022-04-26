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    Güneş'i karartma projesi, ölümcül hastalıkları geri getirebilir

    Jeff Bezos'un da adının karıştığı Güneş'i karartma çalışmaları, milyarlarca kişinin sıtmaya ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanmasına neden olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:46
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    Güneş'i karartma projesi, ölümcül hastalıkları geri getirebilir

    Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

    Hem artan dünya nüfusu hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklar, içilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor.

    2050 yılına kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Dünyada, başta Güney Afrika olmak üzere tüm ülkeler, su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla artırmak zorunda.

    Güneş'i karartma planları

    Yakın tarihli bir araştırmaya göre, küçük parçacıkların üst atmosfere gönderilmesi, Güneş ışığını yansıtmayı ve gezegenin yüzeyinin daha az ısınmasını sağlayabilir.

    Güney Afrikalı araştırmacılara göre bu durum, potansiyel olarak iklim değişikliğinin etkilerini geciktirebilir ve Güney Afrika, Cape Town gibi yerlerde kuraklıkları hafifletebilir.

    Güneş i karartma projesi, ölümcül hastalıkları geri getirebilir #1

    Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin, küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için Güneş’i karartmakla ilgilendiği ve projeye para aktardığı belirtiliyor.

    Stratosferik Kontrollü Pertürbasyon Deneyi (SCoPEx) isimli bu projede, Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtülecek.

    Salgın hastalıklar geri gelebilir

    İklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmek ve Dünya’yı soğutmak amacıyla ortaya atılan bu radikal fikrin, bazı bölgelerde sıtma salgınlarını artırabileceği ve bir milyardan fazla insanı bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabileceği ortaya çıktı.

    Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, bazı bölgelerin hızla soğutulması, sıtmanın büyük bölgelere yayılması için uygun sıcaklık koşulları yaratacak.

    Bu da hızla soğuyan bölgelerde fazladan birkaç milyar kişinin sıtmaya maruz kalacağı anlamına geliyor.

    Güneş i karartma projesi, ölümcül hastalıkları geri getirebilir #2

    Aslına bakacak olursak, araştırmacıların Güneş ışığını kısmak istemesindeki amacı küresel ısınmayı tamamen önlemek değil, en azından sabit durmasını sağlamak.

    Küresel iklim değişikliği ile birlikte, çok sayıda tropikal kasırga ve orman yangınları meydana geldi. Üstelik Kaliforniya yangınları gibi afetlerin birçoğu da 2020 yılında yaşandı. Bu da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

    Bilim insanlarının, Güneş ışığını kısma fikri şimdilik bize biraz garip gelse de bunun  iyi bir fikir olup olmadığını zaman gösterecek.


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