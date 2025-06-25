Güneş'in en net görüntüsü çekildi

ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı Güneş Gözlemevi (NSO) araştırmacıları, Hawai'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile Güneş'in yüzeyinde yalnızca 20 kilometre genişliğinde ince parlak ve karanlık şeritler tespit etti.

Bu şeritler, 'granül' adı verilen sıcak gaz hücrelerinin kenarlarında oluşuyor.

GÜNEŞ YÜZEYİ, 20 KİLOMETRE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE İNCELENDİ

İnce, perde gibi dalgalanan manyetik alanlar sayesinde ışık, Güneş yüzeyinde bir şerit deseni oluşturuyor.

Parlak alanlar daha güçlü manyetik alanları, karanlık bölgeler ise zayıf alanları temsil ediyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. David Kuridze, "Bu çalışmayla Güneş yüzeyinin 20 kilometre gibi olağanüstü bir çözünürlükle incelenmesini başardık. Bu desenler, manyetik alanların ince yapısının izleri." dedi.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİZİKSEL SÜREÇLERİ ANLAMAK ÖNEMLİ"

Dr. David Boboltz ise "Inouye Teleskobu, Güneş araştırmalarında çığır açıyor. Uzay havasını daha iyi tahmin etmek için küçük ölçekli fiziksel süreçleri anlamak kritik." ifadelerini kullandı.

Elde edilen görüntüler, teleskobun 'G-bandı' adı verilen özel bir görünür ışık aralığını kullanan cihazıyla alındı.

Bu bant, güçlü manyetik aktivite bölgelerini, örneğin güneş lekelerini ve bu tür ince yapıları öne çıkarıyor.

'BİR BUZDOLABI MIKNATISI' KADAR GÜÇLÜ

Şeritlerin ardında yatan manyetik dalgalanmalar, yalnızca bir buzdolabı mıknatısı kadar güçlü (yaklaşık 100 gauss).

Ancak bu küçük farklar, plazmanın yoğunluğunu değiştirerek Güneş'in görünen yüzeyini birkaç kilometre aşağı ya da yukarı kaydırıyor.

İLK KEZ BU KADAR AYRINTILI GÖZLEMLENDİ

Bu olaya 'Wilson çöküntüsü' deniyor ve yalnızca bu düzeyde çözünürlükle tespit edilebiliyor.

Uzmanlar, Güneş'teki ince manyetik yapıların ilk kez böyle ayrıntılı şekilde gözlemlenebildiğini bildirdi.