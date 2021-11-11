Güney Kore, uçan taksi kontrol sistemini test ediyor

Güney Kore, 2025 yılına kadar hizmete başlayacak uçan taksileri kontrol etmek için yeni bir sistem hayata geçirecek.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Haberimize konu olan test ise uçan taksiler için değil, onları havada kontrol etmek için gerçekleşti.

Geçen yıl Güney Kore, 2025 yılına kadar ticari şehir içi hava yolculuğuna başlamak için bir yol haritası açıkladı.

Ulaştırma bakanlığı, bu tür hizmetlerin seyahat süresini 30-50 km arasındaki mesafelerde bir saatten 20 dakikaya kadar azaltabileceğini tahmin ediyor.

KONTROL SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Güney Kore, 2025 yılına kadar büyük havaalanları ile Seul şehir merkezi arasında taksi görevi görecek ve seyahat süresini üçte iki oranında azaltacak uçan taksileri kontrol etmek için yeni bir sistem test etti.

Urban Air Mobility (UAM) CEO'su Noh Hyeong-ouk, "UAM hava taksilerinin, vatandaşların günlük hayatta kullandığı yaygın ulaşım araçlarından biri olmasını bekliyoruz. Bu nedenle hizmetlerimizi çeşitli ortamlarda test etmek zorundayız." dedi.





Bir pilot, kontrolünü ve koordinasyonunu test etmek ve göstermek için Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda Alman Volocopter tarafından yapılan iki koltuklu bir uçan taksi uçurdu.

Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak da kullanılabiliyor.

Bir ulaştırma bakanlığı yetkilisi, yolcuların güvenliğini sağlamak için uçuşlarda mutlaka pilot olması gerektiğini söyledi.

MALİYETLER ZAMANLA DÜŞECEK

Ticari yolculuklar 2025'te başladığında, Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'ün merkezine bir seyahatin yaklaşık 110.000 won'a (93 dolar) mal olması bekleniyor.

Ancak uçan taksi pazarı büyüdüğünde bu fiyat, 2035'ten sonra yolculuk başına yaklaşık 20.000 won'a (17 dolar) düşecek.