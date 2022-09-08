Hava kirliliği, her yıl 4.5 milyon insanı öldürüyor

Hava kirliliği, her yıl 4.5 milyon insanı öldürüyor

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği, her yıl 4.5 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Her yıl 4.5 milyon insanı öldürüyor

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) Direktörü Nandikesh Sivalingam, "Fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin her yıl 4,5 milyon insanın erken ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor." dedi.

AA'da yer alan habere göre Sivalingam, elektrik üretimi ve endüstriyel üretim için daha temiz yöntemlere geçilmesi, binek otomobiller yerine toplu taşımaya odaklanan yaşam tarzlarına geçiş yapılması gerektiğini işaret etti.

Hava kirliliğinin, yaşam kalitesini düşürebilecek akut ve kronik hastalıklara neden olduğu için hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı etkilediğinin altını çizen Sivalingam; hava kirleticilerine maruz kalmanın, iskemik kalp hastalığı, KOAH, akciğer kanseri, alt solunum yolu enfeksiyonları, erken doğum, tip 2 diyabet, felç ve astım dahil olmak üzere artan hastalık insidansıyla ilişkili olduğunu hatırlattı.