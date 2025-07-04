Hava kirliliği sigara içmeyenlerde akciğer kanserine yol açıyor

Bilim dünyasında yankı uyandıran yeni bir araştırma, hiç sigara içmemiş kişilerde artan akciğer kanseri vakalarının ardındaki gizemi aydınlattı.

Kaliforniya Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışma, hava kirliliğinin, tütün kullanımına benzer şekilde DNA'da kansere yol açan mutasyonlara neden olduğunu kanıtladı.

Bu durum, araştırmacılar tarafından "acil ve büyüyen küresel bir sorun" olarak tanımlanıyor.

KANSERE YOL AÇAN GENETİK İMZA BULUNDU

Dört kıtadan 871 sigara içmeyen akciğer kanseri hastasının tümörlerini analiz eden bilim insanları, önemli bulgulara ulaştı.

Yüksek hava kirliliği olan bölgelerde yaşayan hastaların tümörlerinde, genellikle sigara ile ilişkilendirilen TP53 geninde daha fazla mutasyon olduğu tespit edildi.

Ayrıca, kirliliğe maruz kalan kişilerde, kromozomları koruyan ve normalde yaşla birlikte kısalan "telomer"lerin de vaktinden önce kısaldığı gözlemlendi.

Bu durum, hava kirliliğinin hücresel düzeyde hızlı yaşlanmaya neden olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

SİGARA İÇMEYENLERDE KANSER VAKALARI ARTIYOR

Birçok ülkede sigara kullanım oranları düşerken, hiç sigara içmeyen akciğer kanseri hastalarının oranı artış gösteriyor.

Güncel tahminlere göre, tüm akciğer kanseri vakalarının yüzde 10 ila 25'i artık hiç sigara içmemiş kişilerden oluşuyor.

Bu durum, çevresel faktörlerin kanser gelişimindeki rolünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Araştırma, hava kirliliğine bağlı akciğer kanseri oranlarının özellikle Doğu Asya'da daha yüksek olduğunu gösterdi.

Çalışmada ayrıca, pasif içiciliğin de kanserojen mutasyonlarda hafif bir artışa neden olduğu, ancak bazı geleneksel Çin bitkisel ilaçlarının içerdiği "aristolochic asit" maddesinin çok daha ciddi bir risk taşıdığına dikkat çekildi.