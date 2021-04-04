Hava kirliliğinin kaynağı, yerli ve milli yazılımla tespit edilecek

Hava kirliliğinin kaynağı, yerli ve milli yazılımla tespit edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktalar anlık tespit edilebilecek.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, hava kalitesi yönetimi çalışmalarında teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek etkin bir şekilde kullanılıyor.

Bu kapsamda bakanlık, hava kalitesi yönetiminde kullandığı araçlara, Türksat'ın yüklenicisi olduğu 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi'ni de ekledi.

HAVA KALİTESİ YERLİ YAZILIMLA TESPİT EDİLİYOR

Proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli yazılımla; stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak, 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

Girilen tüm verileri anlık algılama ve çıktı üretme yeteneğine sahip 3 boyutlu yazılım, dünyada bu alandaki ilk örneklerden biri.

Yazılımla; evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip, kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebilecek.

Yerli ve milli yazılımla, solunan havanın kirleticileri belirlenecek ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

PİLOT ŞEHİRLERDE DENENDİ

Bakanlığın pilot seçtiği Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Sakarya'nın il ve ilçe merkezlerine ait hava kalitesi verileri başarıyla üretildi. Şehirlerin tamamına ait hava kalitesi değerleri, metre hassasiyetinde üretilerek vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyeleri hesaplandı.

Araçların yokuş çıkarken daha çok yaydığı egzoz emisyonuna kadar kısa alandaki hava kirliliğini ölçebilen 3B yazılımla, yokuş olan yollar renk değişimiyle belirlenebiliyor.

Bu değişimler, yazılımda maviden kırmızıya doğru renk skalası olarak gösteriliyor, kırımızı alanlar önlem alınması gereken noktaları ifade ediyor.

BEŞ ÖLÜMDEN BİRİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN

Bilim insanları, 2018'de dünya genelinde 8,7 milyon insanın, fosil yakıtlardan saçılan parçacıkları içeren kirli havayı soluma sonucunda öldüğünü tespit etmişti.

Bu durum, aynı yıl küresel olarak neredeyse beş ölümden birine hava kirliliğinin neden olduğunu gösteriyor.