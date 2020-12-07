Hayabusa 2, Ryugu göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirdi

Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu göktaşından topladığı örnekleri içeren kapsül, Avustralya'nın güneyine başarıyla iniş yapmayı başardı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı.

3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılan araç, 2019'un Şubat ayında Ryugu göktaşına ilk inişini gerçekleştirdi.

Hayabusa 2; 2019 yılının Haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptı ve bazı örnekler elde etti.

ÖRNEKLER DÜNYA'YA ULAŞTI

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Dünya'ya 220 bin kilometre uzaktaki Hayabusa 2'den başarılı bir şekilde ayrılan kapsülün, Avustralya'nın Woomera bölgesine indiğini duyurdu.

Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu göktaşından toplanan örnekler bulunduğu kaydedildi.

YENİ GÖREVLER İÇİN YOLA ÇIKTI

Hayabusa 2, topladığı örnekleri paraşüt yardımıyla bıraktı ve Dünya'ya iniş yapmadan yeni yolculuğuna başladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.

Bilim insanları, Hayabusa 2'nin Ryugu göktaşından topladığı kaya örneklerini inceleyerek, Güneş sisteminin oluşuma ışık tutacak.

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