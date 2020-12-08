Hayabusa 2 uzay aracının göktaşından topladığı örnekler Japonya'ya gitti

Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu göktaşından topladığı örnekleri içeren kapsül, Japonya'ya ulaştı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplamayı başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde topladığı örnekleri içeren kapsülü paraşüt yardımıyla Dünya'ya bırakan uzay aracı, yeni bir gök cismine doğru yola çıkmıştı.

ÖRNEKLER JAPONYA'DA

Dünya'ya 220 bin kilometre uzaktaki Hayabusa 2’den başarılı bir şekilde ayrılan ve hafta sonu Avustralya’nın Woomera bölgesi yakınlarındaki çöle inen kapsül, Japonya’ya getirildi.

Başkent Tokyo’ya özel uçakla nakledilen kapsül, Kanagawa eyaletindeki Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Sagamihara kampüsüne özel kamyonetle taşındı.

Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde, Ryugu'dan alınan örneklerin bulunduğu kaydedilmişti. Bilim insanları, numunelerin Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutacağına inanıyor.

YENİ GÖREVLER İÇİN YOLA ÇIKTI

Hayabusa 2, topladığı örnekleri paraşüt yardımıyla bıraktı ve Dünya'ya iniş yapmadan yeni yolculuğuna başladı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.