Hayat kurtaran Apple Watch özelliği Tim Cook'un babasının imdadına yetişti

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Apple CEO'su Tim Cook, Apple Watch'un düşme algılama özelliği sayesinde babasının hayatının kurtarıldığını duyurdu.

Cook, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, babasının evde düştüğünü ve Apple Watch'un otomatik olarak acil servisleri aradığını söyledi.

DÜŞME ALGILAMA ÖZELLİĞİ

Apple Watch'un düşme algılama özelliği, kullanıcının sert bir düşüş yaşadığını algıladığında otomatik olarak acil servisleri arıyor. Ayrıca, kullanıcının acil durum kişilerine de bildirim gönderiyor.

Tim Cook'un babası, evde düştükten sonra Apple Watch'un düşme algılama özelliği sayesinde kurtarıldı.

TIM COOK'TAN AÇIKLAMA

Tim Cook, "Babam kapıya cevap vermedi, bu yüzden kapıyı tekmelediler ve iyi ki de yaptılar çünkü o sırada bilinci yerinde değildi." dedi.

Cook, ayrıca babasının Apple Watch'un hayatını kurtarmasından çok, kapısının kırılmasından üzüldüğünü de esprili bir dille anlattı.