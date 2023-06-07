Herkes zengin olabilir! NASA, 10 kentilyon dolarlık göktaşına gidiyor NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen "Psyche 16" isimli göktaşına yapacağı göreve yakında başlayacak.

ensonhaber.com

NASA, değeri 10 kentilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu "Psyche 16" isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, 2021 yılında SpaceX ile anlaşmıştı.

NASA, üzerinde çalıştığı aracı Ağustos 2022'de göktaşına fırlatmayı planlıyordu. Söz konusu aracın, 2023 yılında Mars'ın yer çekimine girmesi ve 2026 yılında Psyche 16'ya ulaşması planlanıyordu.

Geçtiğimiz yaz NASA, uzay aracının uçuş yazılımındaki sorunlar nedeniyle fırlatmayı belirsiz süreliğine erteledi.

Sorunlar çözüldü, görev başlıyor

1 yıllık gecikmenin ardından Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) yapılan testler sonrasında araçtaki sorunlar çözüldü. NASA, uzay aracını önümüzdeki ekim ayında fırlatmayı planlıyor.

Uzay aracı, bu yıl fırlatıldığında 450 milyon kilometrelik bir yolculuğa çıkacak. Araç, Ağustos 2029'da Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan ve Psyche olarak da adlandırılan göktaşına ulaşacak.

Uzay sondası, 220 kilometre genişliğindeki cismin yörüngesinde dolaşarak veriler toplayacak.

Dünya'ya oldukça yakın

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer göktaşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.

Dünya ekonomisinden daha değerli

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir. Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.