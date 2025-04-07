Herkeste yüklü olan bu Android uygulaması, kişisel verileri tehdit ediyor

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Android kullanıcılarının çoğu, Android System SafetyCore uygulamasının varlığından bile habersiz olabilir.

Google tarafından geliştirilen ve Android 9 ve üzeri sürümlerde ön yüklü olarak gelen bu uygulama, sistem düzeyinde çalışıyor.

İlk bakışta kullanıcı güvenliğini korumak için tasarlandığı düşünülen SafetyCore, gizli işlevleri nedeniyle ciddi endişelere yol açıyor.

Uygulamanın cihazın sistemine derin erişimi olması, kullanıcı gizliliği için büyük bir risk oluşturuyor.

SAFETYCORE NEDİR VE NE İŞE YARAR

SafetyCore, Google Mesajlar uygulaması aracılığıyla paylaşılan veya alınan çıplak resimleri izleyip filtreliyor.

Uygulama, bu tür içerikleri tespit ettiğinde kullanıcılara uyarı gösteriyor. Google, resim taramalarının cihazın kendisinde gerçekleştiğini ve harici sunuculara veri gönderilmediğini iddia ediyor.

Ancak, Google'ın kullanıcı onayı istemeden uygulamayı mesajlaşma sistemine yüklemesi, güvenliği ve gizliliği sorgulanır hale getiriyor.

SAFETYCORE KALDIRILABİLİR Mİ

SafetyCore, cihazın performansını veya işlevselliğini etkilemiyor ve güvenli bir şekilde kaldırılabiliyor.

Ancak, uygulamanın sistem güncellemeleriyle önceden haber verilmeksizin yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi mümkün. Bu durum, kullanıcıların uygulamaya karşı temkinli yaklaşmasına neden oluyor.