Hindistan 2035'e kadar kendi uzay istasyonuna sahip olacak

Haber Merkezi

Hindistan, uzay araştırmalarındaki büyük hedeflerini açıkladı. Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Jitendra Singh, yaptığı açıklamada, ülkenin uzay programına yönelik çarpıcı planlarını duyurdu.

Hindistan, 2035 yılına kadar kendi uzay istasyonunu kurmayı ve 2040 yılına kadar bir Hintli astronotu Ay'a göndermeyi hedefliyor. Bu iddialı projeler, Hindistan'ı uzay yarışında önemli bir oyuncu haline getirecek.

AY'A İNSANLI GÖREV

Hindistan'ın Ay'a insanlı görev planı, ülkeyi Ay keşfinde bulunan az sayıda seçkin ülke arasına sokacak.

Zirvede bulunan emekli ABD'li astronot Scott Kelly, Hindistan'ın bu hedeflere ulaşma yeteneğine olan güvenini dile getirdi.

GAGANYAAN GÖREVİ

Bakan Singh, Hindistan'ın ilk insanlı uzay uçuşu programı olan Gaganyaan görevi hakkında da bilgi verdi.

İlk Hint astronotun 2025 sonu veya 2026 başında uzaya gitmesinin planlandığını açıkladı.

Bu görev, Hindistan'ın insanları uzaya gönderme ve güvenli bir şekilde geri getirme yeteneğini kanıtlayarak ülke için tarihi bir dönüm noktası olacak.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay görevlerinde kaydettiği başarılarla dikkat çekiyor. ISRO'nun geçmişi, ülkenin uzay alanındaki yeteneklerini kanıtlıyor.

2014 yılında uygun maliyetli Mangalyaan yörünge aracıyla Mars yörüngesine ulaşan ilk Asya ülkesi olan Hindistan, bu başarısıyla dünya çapında takdir kazandı.

2008'deki Chandrayaan-1 görevi Ay'da su moleküllerini keşfederken, 2019'daki Chandrayaan-2 görevi sert inişe rağmen Ay keşfinin sınırlarını zorladı.

ISRO'nun 2023'te fırlattığı Chandrayaan-3 görevi ise Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere inen ilk ülke ve yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olarak tarihe geçti.