Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin web sitesinin Twitter hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilerek bitcoin dolandırıcılığı için kullanıldı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve dolandırıcılık amaçlı tweet'ler atılmıştı.

Twitter her ne kadar güvenlik sorunlarını kısa süre içinde gidereceğini açıklasa da yeni bir hack saldırısı daha gerçekleşti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel web sitesinin Twitter hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

YİNE BITCOİN İSTENDİ

Modi'nin 2.5 milyon takipçisi bulunan söz konusu hesabından, ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.



Durumun anlaşılmasının ardından geri alınan Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.



Twitter'dan yayınlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi. Öte yandan, Modi'nin 61 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı saldırıdan etkilenmedi.