Hindistan, uzayda otonom kenetlenme gerçekleştiren 4. ülke oldu

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Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunu başarıyla tamamladı.

Bu başarıyla Hindistan, uzayda otonom kenetlenme gerçekleştiren dördüncü ülke oldu.

SPADEX MİSYONU

ISRO, 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uyduyu taşıyan bir roketi uzaya fırlatmıştı. Bu uydular, 15 Ocak 2025'te yörüngede başarıyla kenetlendi.

ISRO, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirtti.

SpaDeX misyonunda kullanılan teknoloji, Ay görevleri, Ay'dan örnek dönüşü ve Bharatiya Antariksh İstasyonu (BAS) gibi projelerde kullanılacak.

BAS UZAY İSTASYONU HAKKINDA

BAS, Hindistan'ın 2035 yılında tamamlamayı planladığı bir uzay istasyonu. SpaDeX misyonu, BAS'ın inşası ve işletimi için gerekli teknolojilerin test edilmesini sağladı.

Hindistan, 2028 yılında Chandrayaan 4 adlı bir robotik Ay görevi de planlıyor. Bu görevde, Ay'dan örnekler toplanarak Dünya'ya getirilecek.