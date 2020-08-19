Hindistan'dan Facebook'a mektup: Buradaki yetkililerinizi soruşturun

Hindistan'da muhalefet, Mark Zuckerberg'e mektup göndererek, "şirketin Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulmasını" talep etti.

Son zamanlarda ismi birçok siyasi olaya karışan ve özellikle seçim dönemlerinde eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yeni bir tartışmayı alevlendirmişti.

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını iddia etmişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandhi; BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtti.

Ayrıca Facebook'un üst düzey yetkilileri içerisinde BJP ve RSS'ye yakın ilişkileri olan çok sayıda kişi olduğu iddia edildi.

FACEBOOK CEO'SUNA ŞİKAYET MEKTUBU

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından, Zuckerberg'e şikayet mektubu gönderildi.

Mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulması talep edildi.

"YETKİLİLERİNİZ SUÇ ORTAĞI"

Mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin BJP'li politikacıların nefret söylemlerini yaymada suç ortağı olduğu ve söz konusu parti lehine işlemlerine dair açık suçlamalar bulunduğu belirtildi.

Bu durumun Facebook'un Hindistan'daki seçim demokrasisine müdahalesiyle ilgili ciddi bir iddia olduğuna işaret edilen mektupta, yapılacak soruşturmanın 1-2 ayda tamamlanması ve kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Mektupta, soruşturma tamamlanana kadar Facebook'un Hindistan'daki ekibinin geri çekilmesi talep edildi.