Honor 500 serisi sızdırıldı: Tasarımı iPhone Air modeline benziyor

Honor’un yeni 500 serisine ait olduğu iddia edilen tasarım çizimleri, Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı.

Tasarımlar, düz çerçeve yapısı ve sade arka yüzeyiyle Apple'ın iPhone Air modeline olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

PRO MODELDE FARKLI KAMERA DİZİLİMİ

Sızıntılara göre Honor 500 ve 500 Pro modelleri farklı kamera dizilimlerine sahip olacak. Pro modelin daha büyük ve gelişmiş bir kamera modülüne yer verdiği görülüyor.

KAVİSLİ EKRAN YERİNE DÜZ EKRAN

Cihazların ön yüzü hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor. Ancak ekranın kavisli değil, düz olacağı tahmin ediliyor.

LANSMAN ARALIK 2025'TE OLABİLİR

Honor’un bu yeni tasarımıyla Apple ve Google gibi rakiplerinin çizgisini yakalamaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Serinin lansmanının ise Aralık 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.