HyperOS 3.1 güncellemesi alan Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu

Teknoloji devi Xiaomi, geçen ay küresel olarak başlattığı HyperOS 3.1 dağıtımını daha fazla cihaza yaymaya devam ediyor.

İlk olarak Xiaomi 17 serisine gelen bu yeni yazılım, aşamalı olarak daha geniş bir akıllı telefon ve tablet yelpazesine ulaşıyor.

GÜNCELLEMEYİ ALAN İLK CİHAZLAR BELLİ OLDU

Küresel dağıtımına yeni başlanan güncellemeyi şu an için Xiaomi 17, 17 Ultra, 15T Pro ve POCO F7 Pro akıllı telefon kullanıcıları için indirilebilir durumda.

Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 7 serisi, Redmi Pad Pro ve POCO Pad sahipleri Ayarlar menüsü üzerinden bu yeni sürümü cihazlarına kurabiliyor.

ANDROID 16 TABANLI YENİ ÖZELLİKLER

Android 16 işletim sistemini temel alan güncel sürüm, HyperIsland özelliğini ilk kez tabletlere taşırken telefonlarda çok daha zengin animasyonlar sunuyor.

Yeni yazılımla birlikte iOS tasarımından ilham alan son kullanılan uygulamalar sayfası, kullanıcılara daha akıcı ve sorunsuz bir gezinme deneyimi vadediyor.

Sistemin en dikkat çeken yeniliklerinden olan Apple AirPods yerel desteği, cihazlar arası hızlı eşleştirme ve uzamsal ses gibi özellikleri mümkün kılıyor.

Ayrıca cihazın yeniden başlatılma süresini en aza indiren Süper OTA teknolojisi sayesinde, sonraki sistem güncellemelerinin çok daha hızlı ve hatasız kurulması sağlanıyor.