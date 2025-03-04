Honor, akıllı telefonları için 7 yıl güncelleme sözü verdi

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Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'ten gelen son haberler, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

HONOR, en yeni cihazlarının tanıtımının yanı sıra, yapay zeka teknolojilerinde lider olma vizyonunu ortaya koyan iddialı HONOR Alpha Planı'nı duyurdu.

Bu planın en dikkat çekici özelliği ise, Avrupa Birliği pazarlarından başlayarak amiral gemisi Magic serisi için tam yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunulması oldu.

HONOR ALPHA PLANI İLE YENİ BİR DÖNEM

HONOR Alpha Planı, şirketin akıllı telefon merkezli bir yapıdan, yapay zeka odaklı cihaz ekosistemlerinde lider bir konuma geçişini hedefleyen üç aşamalı bir stratejiyi kapsıyor.

Bu girişim, bireyleri güçlendirmek için yapay zekadan yararlanan açık ve karşılıklı fayda sağlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

HONOR CEO'su James Li, Alpha Planı'nın tüketici odaklı yapısını vurgulayarak, Magic serisi için yazılım desteğini yedi yıla uzatma kararının, şirketin müşteri beklentilerini karşılama ve aşma konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade etti. HONOR Magic7 Pro, bu yeni politikadan yararlanacak ilk cihaz olacak.

HONOR'un bu iddialı adımı, sektörde yeni bir standart belirleyerek diğer akıllı telefon üreticilerini de benzer adımlar atmaya teşvik edecek.

Bu durum, küresel olarak kullanıcıların güvenliğini ve en son özelliklere erişimini önemli ölçüde artıracak.

Uzun süreli yazılım desteği, cihazların kullanım ömrünü uzatarak sadece kullanıcılara anlık faydalar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda elektronik atıkların azaltılmasına ve sürdürülebilirlik çabalarına da önemli katkıda bulunuyor.

Ayrıca, kullanıcıların en son yapay zeka yeniliklerine erişmeye devam edebilmelerini ve uzun bir süre boyunca güvenli bir mobil deneyim sürdürebilmelerini sağlıyor.

Bu genişletilmiş destek döngüsünün ilk adımı, Avrupa Birliği içindeki HONOR Magic7 Pro kullanıcılarına odaklanacak.

Ancak HONOR, bu politikayı hem geleneksel hem de katlanabilir tasarımlar dahil olmak üzere gelecekteki amiral gemisi modellerini kapsayacak şekilde genişletme niyetinde olduğunu da açıkladı.