Honor, büyük ekranıyla dikkat çeken X10 Max 5G'yi tanıttı

Honor, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu X10 Max 5G'yi duyurdu. Tablet gibi ekranıyla dikkat çeken telefonun özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin kardeş markası Honor, düzenlediği bir etkinlikte 7,09 inçlik ekranıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu X10 Max'i duyurdu.

Neredeyse bir tablet büyüklüğünde olan Honor X10 Max, sahip olduğu özellikler bakımından uygun fiyatlı oluşuyla da beğeni topladı.

Gelin Honor'un yeni akıllı telefonu X10 Max'in sahip olduğu özelliklere ve fiyatına daha yakından bakalım.

HONOR X10 MAX 5G ÖZELLİKLERİ

7.09 inç büyüklüğünde FHD+ ekrana sahip Honor X10 Max, özellikle büyük ekranlı bir akıllı telefon isteyenlere hitap ediyor.

MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 800 işlemcisinden gücünü alan telefonda, 6GB / 8GB RAM ve 64GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

48MP + 2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise çentiğe yerleştirilmiş 8MP'lik tek bir kamera bulunuyor.





Honor X10 Max, kullancıılara daha iyi bir ses deneyimi yaşatabilmek için çift hoparlör kullanıyor. Bu hoparlörlerden birisi telefonun alt kısmında, diğeri ise üst kısımda bulunuyor.

Son olarak 22.5 watt hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi sunan Honor X10 Max 5G'nin fiyatı ise şu şekilde: