Honor, 'dünyanın en ince' katlanabilir telefonunu piyasaya sürdü

Honor, yeni katlanabilir telefon modeli Honor Magic V5'i Çin'de tanıttı ve cihazın dünyanın en ince katlanabilir telefonu olduğunu iddia etti.

Ancak bu iddia, yalnızca telefonun belirli bir renk seçeneği için ve daha da önemlisi, oldukça büyük olan kamera çıkıntısı hesaba katılmadığında geçerli.

Honor Magic V5, katlandığında 8,8 mm kalınlığa sahip ve bu da rakibi Oppo Find N5'i sadece 0,1 mm ile geride bırakıyor.

Ancak telefonun kamera modülü rakibinden neredeyse iki kat daha kalın olduğu için, telefonun genel olarak daha kalın hissedilmesine neden oluyor ve "en ince" iddiasını zayıflatıyor.

İNCELİĞİN ÖTESİNDE GÜÇLÜ DONANIM

Cihaz, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden, 16 GB'a kadar RAM'den ve 5.820 mAh gibi büyük bir bataryadan güç alıyor.

Ayrıca her iki ekranı da 120 Hz LTPO OLED panel olan telefon, toza ve suya karşı IP58/IP59 gibi yüksek bir dayanıklılık derecesine sahip.

Magic V5, yalnızca inceliğiyle değil, güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor. Şimdilik sadece Çin’de satışta olan modelin, yakın zamanda global pazara da açılması bekleniyor.

Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı, ancak detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.