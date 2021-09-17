- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Honor ve Microsoft ortaklık anlaşması imzaladı
Honor ve Microsoft ortaklık anlaşması imzaladı
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 14:56
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.
Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.
Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, yeni anlaşmalara imza atarak zirveye oynamayı planlıyor.
MICROSOFT İLE ANLAŞMA İMZALADI
Honor, Microsoft ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Taraflar, tüketici deneyimlerini sorunsuz bir şekilde iyileştirmek için akıllı ve entegre teknoloji çözümleri geliştirmeyi planlıyor.
Honor, 26 Eylül tarihinde Smart Life isimli bir etkinlik düzenleyecek ve MagicBook V14 dizüstü bilgisayar modelini tanıtacak. Söz konusu anlaşma kapsamında laptop, kutudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkacak.
Öte yandan, lansman kapsamında ayrıca yeni TV'ler, tabletler ve akıllı saatler de tanıtılacak. Çinli şirketin Microsoft ile imzaladığı anlaşma, Honor akıllı telefonlar ile Windows dizüstü bilgisayarlar arasındaki entegrasyonu iyileştirecek.