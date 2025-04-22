HP kullanıcılarına müjde: Tazminat alabilirsiniz

Haber Merkezi

Teknoloji devi HP, müşterilerini yanıltıcı fiyatlandırma taktikleri kullanmakla suçlandığı bir davanın ardından önemli bir anlaşmaya vardı.

Şirket, belirli ürünlerinde uyguladığı indirimleri olduğundan daha büyük göstererek tüketicileri yanılttığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Davaya göre HP, ürünlerini sık sık üstü çizili, yüksek "orijinal" fiyatlarla sergileyerek tüketicilere büyük bir indirimden faydalandıkları izlenimini veriyordu.

Ancak bu "orijinal" fiyatların çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı ve ürünlerin nadiren bu yüksek fiyatlardan satıldığı iddia edildi.

YANILTICI İNDİRİM İDDİALARI

Davada yer alan somut bir örnek, 899,99 dolara satılan bir HP All-in-One bilgisayarı içeriyor. HP bu bilgisayarı 999,99 dolarlık bir fiyattan indirimli olarak tanıtmıştı.

Ancak mahkeme belgeleri, aynı bilgisayarın satın alma işleminden aylar önce zaten 899,99 dolara satıldığını ortaya koydu, bu da sözde "indirimin" gerçek olmadığını gösteriyordu.

SAHTE ACİLİYET ALGISI YARATMA

Dava dosyasında HP'nin tüketicileri satın almaya teşvik etmek için sahte bir aciliyet hissi yarattığı da öne sürüldü.

Bazı ürün sayfalarında stokların tükenmek üzere olduğu veya indirimin sınırlı bir süre için geçerli olduğu gibi ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Ancak gerçekte ürünlerin belirtilen son tarihlerden veya stok limitlerinden çok daha uzun süre satışta kaldığı iddia edildi.

Bu stratejinin, müşterileri acele kararlar vermeye zorlamak ve kaçırılmayacak bir fırsatla karşı karşıya oldukları algısını yaratmak için tasarlandığı ifade edildi.

HP TAZMİNAT ANLAŞMASININ DETAYLARI

HP herhangi bir usulsüzlük yaptığını kabul etmese de şirket davayı sonuçlandırmak için 4 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Bu fon, davaya konu olan yanıltıcı uygulamalardan etkilenen ve uygun şartları taşıyan müşterilere ödeme yapmak için kullanılacak.

Ayrıca fon, yasal masrafları karşılamak ve davayı ilk başlatan iki kişiye 5 bin dolara kadar ödeme yapmak için de kullanılacak.

Her bir müşterinin alacağı HP tazminat miktarı, satın aldıkları ürünlere göre 10 ila 100 dolar arasında değişecek.