Huawei, 288 Hz yenileme hızına sahip yeni akıllı ekranını tanıttı

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Huawei, büyük ekran teknolojilerindeki iddiasını yeni akıllı ekranı Smart Screen S6 Pro ile bir kez daha gözler önüne serdi.

Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu ekran, yüzde 99 ekran-gövde oranıyla neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunuyor.

Ayrıca, ince yapısı sayesinde duvara sadece 5 milimetre uzaklıkta durarak estetik bir görünüm yaratıyor.

288HZ YENİLEME HIZI VE SÜPER MİNİ LED PANEL

Huawei Smart Screen S6 Pro, Süper Mini LED panel ve Huawei'nin Honghu görsel motoru ile donatıldı.

Bu teknoloji, yüzlerce aydınlatma bölgesini kullanarak parlaklığı ve kontrastı artırırken, daha doğru renkler sunuyor.

Özellikle dikkat çeken 288Hz yenileme hızı, yapay zeka destekli algoritmalarla birleşerek süper akıcı görüntüler sağlıyor.

Ayrıca yapay zeka; ekranın parlaklığını, kontrastını ve rengini görüntülenen içeriğe göre otomatik olarak ayarlıyor.

Huawei, S6 Pro'yu sadece görsel değil, işitsel bir şölen sunmak için de tasarladı. Cihaza yerleştirilen Huawei Audio Vivid teknolojisi, etkileyici bir 3D ses deneyimi sunuyor. Ayrıca, 60Hz'nin altındaki derin bas üretimi, film ve oyunlarda ses kalitesini en üst seviyeye taşıyor.

OYUNCULAR İÇİN ÖZEL TASARIM

Akıllı Ekran S6 Pro, oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir arayüze sahip. Yüksek yenileme hızı, düşük gecikme süresi ve akıcı oyun deneyimi, bu ekranı oyun tutkunları için ideal bir seçenek haline getiriyor.

PERFORMANS VE AKILLI ÖZELLİKLER

S6 Pro, 4 Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan güçlü bir işlemciye sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yanı sıra, sanal olarak 2 GB genişletilebilir RAM özelliği de bulunuyor. Ekran yansıtma ve fitness aktivite takibi gibi akıllı özellikler, evde egzersiz yapmayı daha keyifli hale getiriyor.

FİYAT VE BOYUTLAR

Huawei Smart Screen S6 Pro, 65 ila 98 inç arasında değişen boyutlarda sunuluyor. Fiyatlar ise 900 dolardan başlıyor ve en büyük versiyon için 2 bin 355 dolara kadar çıkıyor.