Huawei, 5G kaynak kodlarını herkesin erişimine açacak

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, 5G teknolojisinin kaynak kodlarını ve donanım sırlarını herkesle paylaşacağını açıkladı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei, uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede.

ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, yeni başkan Joe Biden ile birlikte bu sorunları çözmek istiyor.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, sektörde değer yaratmaya devam edeceklerini ve dünya ile birlikte gelişebilmek için 5G teknolojisini başkalarına devretmeye hazır olduklarını açıkladı.

KODLAR HERKESE AÇIK OLACAK

Bu kapsamda Çinli şirket; 5G teknolojisini, kaynak kodlarını, tescilli ve gizli donanım altyapılarını insanlarla paylaşmaya hazırlanıyor. Bu sayede müşterilerin kafasındaki Huawei ön yargı da giderilmiş olacak.

Küresel inovasyon hakkında konuşan Zhengfei; "Tüm dünyanın 5G teknolojisine ihtiyacı var. İnsanlık ilerleme kaydetmeye devam ettikçe, hiçbir şirket bireysel bir şekilde küreselleşemez. Bunun için tüm dünyanın uyumlu bir şekilde çaba göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Huawei CEO’su, yaklaşık 2 yıldır süren baskının kaldırılması için ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, Biden'ın yumuşak tutumu sayesinde yeniden bir ivme yakalayabilir.

