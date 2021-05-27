Huawei, ABD'ye karşı koymak için yazılıma odaklanacak

Huawei, ABD yaptırımlarına karşı koymak için artık donanım yerine yazılım geliştirmeye odaklanacağını duyurdu.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, ABD baskılarından kurtulmak için yeni yollar arıyor.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, şirket çalışanlarına bir mektup gönderdi ve artık donanıma değil yazılıma odaklanılmasını istedi. Zhengfei, gelecekte yazılımın ABD kontrolünde olmayacağını ve bu sayede baskı yaşamayacağını düşünüyor.

"EKİPMAN ÜRETMEMİZ ZOR"

Huawei'nin kısa vadede son teknoloji ekipmanlar üretmesinin zor olacağını belirten şirket kurucusu, bu nedenle şirketin HarmonyOS, Mindspore bulut yapay zekası ve diğer BT ürünleri gibi yazılım ekosistemleri oluşturmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yazılım konusunda Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarına liderlik etmeyi amaçlayan Çinli şirket, açık kaynak kodlu yazılımlara yönelecek.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, bu sayede yazılım konusunda ABD'nin önüne geçmeyi planlıyor.

