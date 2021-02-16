Huawei CEO'su Ren Zhengfei: En iyi 5G telefonlar iPhone 12 modelleri

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, bağlantı hızları dikkate alındığında en iyi 5G telefonların iPhone 12 modelleri olduğunu söyledi.

ABD'nin Huawei'ye uyguladığı çeşitli ambargolar nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Joe Biden ile görüşmek istediğini dile getiren Huawei CEO'su Ren Zhengfei, şimdi de 5G operasyonları ve ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

En büyük rakiplerinden biri olan Apple hakkında dikkat çekici ifadeler kullanan Zhengfei, bağlantı hızları dikkate alındığında en iyi 5G telefonların iPhone 12 modelleri olduğunu belirtti.

"HUAWEI HALA LİDER KONUMDA"

Zhengfei, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının kalitesini artırmak için 5G destekli iPhone’lardan yardım aldığını belirtti. CEO'ya göre Huawei, hala dünyanın en büyük ağ ekipmanı tedarikçisi konumunda.





Şimdiye kadar toplanan 5G bağlantı verilerine baktığımızda, aslında Huawei CEO'sunun haklı olduğunu görüyoruz. 5G bağlantısıyla 1,82 GB/sn indirme hızlarına ulaşan iPhone 12 modelleri, bu konuda ne kadar hızlı olduğunu kanıtlıyor.

En iyi 5G ağ performans testlerinin Avrupa'da yapıldığını da dile getiren Zhengfei, Huawei ile çalışan operatörlerin 5G testlerinde en iyi sonuçları verdiğini hatırlattı.