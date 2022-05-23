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    Huawei ile bağlarını koparan Leica, Xiaomi ile ortak oldu

    Xiaomi, yeni dönemdeki amiral gemi akıllı telefonlarının kameralarında Leica imzası olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:34
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    Huawei ile bağlarını koparan Leica, Xiaomi ile ortak oldu

    ABD'nin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'ye bir darbe de kameralar konusunda gelmişti.

    Akıllı telefon kameraları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Leica, Huawei ile olan ortaklığını sonlandırmıştı.

    Leica, artık Xiaomi ile çalışacak

    Xiaomi, Leica markası ile iş birliği yaptıklarını ve temmuz ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi bir modelde Leica imzası olacağını resmen açıkladı.

    İddialı akıllı telefon kameralarına imza atan Leica; Huawei, Sharp ve Panasonic'in ardından dördüncü kez bir akıllı telefon markasıyla iş birliği yapacak.

    leica

    Kaynaklara göre, temmuz ayında Leica imzasını taşıyacak telefon uzun süredir beklenen Xiaomi 12 Ultra olacak.

    Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve kamerada Leica imzası ile büyük ses getiirmesi beklenen telefonun özellikleri ise henüz belli olmadı.


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