Huawei, mart ayında yeni telefonunu tanıtacak

Haber Merkezi

Huawei, Mart ayında "hayal gücünün ötesinde" yeni bir telefon modelini tanıtacağını açıkladı.

Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Yu Chengdong, yeni telefonun insanların "satın almak için akın edeceği" bir cihaz olacağını söyledi.

YENİ TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Huawei'nin yeni telefonunun ne tür özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Chengdong'un açıklamaları ve Huawei'nin son dönemdeki inovasyonları göz önüne alındığında, yeni telefonun katlanabilir bir model olması ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Yeni telefonun, Huawei Pocket 3 adlı katlanabilir bir kapaklı telefon olması ihtimali yüksek. Pocket 3, Pocket 2'ye göre daha ince, daha hafif ve daha güçlü bir cihaz olacak.

Huawei, yapay zeka alanında da önemli yatırımlar yapıyor. Şirketin yeni telefonunun, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Çinli şirket, katlanabilir telefon pazarında önemli bir oyuncu. Mate X serisi ve Pocket serisiyle Huawei, Samsung ve diğer rakipleriyle rekabet ediyor.