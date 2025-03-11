Huawei, tedarik zinciri ihlali yapmasıyla gündemde

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen pes etmiyor. Hatta bu yaptırımları delmek için oldukça karmaşık ve tartışmalı yöntemlere başvurduğu iddia ediliyor.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayınlanan son rapor, Huawei'nin tedarik zinciri ihlali yaparak TSMC'den (Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi) 2 milyondan fazla yapay zeka çipi satın aldığını ortaya koydu. Huawei'nin yaptırımları delme stratejisi bilim insanları tarafından da inceleniyor.

PARAVAN ŞİRKETLER VE TEDARİK ZİNCİRİ İHLALİ

İddialara göre, bu çiplerin Huawei'ye ulaşması için paravan şirketler kullanıldı ve tedarik zinciri ihlal edildi.

Bu sayede, çipler Huawei'ye ulaşana kadar kimse ne olup bittiğini anlayamadı. Ayrıca, Huawei'nin Çin'e HBM (yüksek bant genişliğine sahip bellek) ihracatına kısıtlamalar getirileceği dönemde Samsung'dan büyük miktarda HBM yongası stokladığı da ortaya çıktı.

Huawei'nin yapay zeka çipleri ve HBM yongalarını, Ascend 910B yongalarının halefini tasarlamak ve üretmek için kullanacağı tahmin ediliyor.

ABD YAPTIRIMLARI VE HUAWEI'NİN YÜKSELİŞİ

Huawei'ye uygulanan ABD yaptırımları, şirketin özellikle akıllı telefon pazarındaki yükselişini durdurmayı amaçlıyordu.

Ancak, Huawei bu zorlu süreçte kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirerek önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Çin'de pazar payını artırırken, Huawei'nin kendi işletim sistemi dünya çapında da ilgi görmeye başladı.

Huawei'nin bu hamlesi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirketin, yaptırımlara rağmen yapay zeka alanındaki hedeflerinden vazgeçmediği ve hatta bu hedeflere ulaşmak için yasal sınırları zorladığı görülüyor.

Huawei'nin gelecekteki stratejileri merak konusu olurken, ABD'nin bu duruma nasıl tepki vereceği de yakından takip ediliyor.