Huawei'den dikey katlanan yeni telefon: Pura X

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek olan dikey katlanabilir telefonu Pura X'i tanıttı.

Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olarak gösterilen bu model, 16:10 ekran oranıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ancak, telefonun fiyatı da en az tasarımı kadar konuşulacak gibi görünüyor.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Huawei Pura X, 6.3 inç boyutlu ana ekranıyla 2120 x 1320 piksel çözünürlük sunuyor. 16:10 ekran oranı, diğer katlanabilir telefonlardan farklı bir deneyim yaşatırken, 1-120 Hz değişken yenileme hızı ve 2.500 nit tepe parlaklığıyla da göz dolduruyor.

Telefon katlandığında ise 3.5 inç boyutunda, 980 x 980 piksel çözünürlüğünde ikinci bir ekran kullanılabiliyor. Bu ekran da 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor.

Huawei Pura X'in kamera özellikleri de oldukça iddialı. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen üçüncü bir kamera bulunuyor.

Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz açıklanmadı. Telefonun işlemcisi hakkında Huawei tarafından herhangi bir bilgi verilmezken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı belirtildi.

4.720 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Android'den bağımsız olarak geliştirilen Harmony OS 5 kullanılıyor.

HUAWEI PURA X'İN FİYATI NE KADAR

Huawei Pura X, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonla satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise 1.040 dolar olarak açıklandı.