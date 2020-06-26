Huawei'den İngiltere'ye 1.24 milyar dolarlık yatırım

Huawei, İngiltere'de 1 milyar sterlinlik (1.24 milyar dolar) araştırma ve geliştirme tesisi kurmak için gerekli izinleri aldı.

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karara başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki göstermişti.

Ardından NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

TRUMP YİNE KIZACAK: İNGİLTERE'DEN HUAWEI'YE YATIRIM İZNİ

Çin'in telekomünikasyon devi Huawei, İngiltere'de 1 milyar sterlinlik (1.24 milyar dolar) araştırma ve geliştirme tesisi kurmak için gerekli izinleri aldığını açıkladı.

Arge tesisi 400 kişiyi istihdam edecek ve fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılacak optik cihazların üretimine odaklanacak.

Huawei'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Victor Zhang, "İngiltere canlı ve açık bir pazara, aynı zamanda dünyadaki en iyi yeteneklerin bir kısmına sahip" dedi.

İngiliz yetkililer, ocak ayında Huawei'ye 5G iletişim ağı geliştirme projesinde kısıtlı bir rol verdikten sonra, Çinli şirketin ekipmanlarını bu projede en güvenli nasıl kullanabileceklerini değerlendiriyor.