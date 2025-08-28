Huawei'den üçe katlanan telefon: Yakında tanıtılacak

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil üç katlı katlanabilir akıllı telefonu Mate XTs'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Cihaz, Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasından sadece birkaç gün önce, 4 Eylül'de Çin'de resmi olarak duyurulacak.

FİYATI SELEFİNE GÖRE ÇOK DAHA UYGUN

Mate XTs'nin yaklaşık 2 bin 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Bu fiyat, 3 bin 500 dolarlık dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan selefine kıyasla çok daha ulaşılabilir bir seviyede.

KÜRESEL PAZARLARA GELECEK YIL GELECEK

Yeni Huawei katlanabilir telefon, ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek.

Cihazın, önümüzdeki yılın başlarında daha geniş bir küresel lansmanla diğer pazarlara da yayılması bekleniyor.