Huawei'nin başkan yardımcısı: Hedefimiz ayakta kalmak

Huawei Başkan Yardımcısı Eric Xu, önümüzdeki beş yılda hedefleri belirlediklerini ve amaçlarının hayatta kalmak olduğunu söyledi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetti.

"AMACIMIZ HAYATTA KALMAK"

Şirketin başkan yardımcısı Eric Xu, amaçlarının hayatta kalmak olduğunu ve beş yıl içinde yapılacak stratejik hedeflerin belirlendiğini açıkladı.

Huawei ayrıca, nisan ayında aldığı kararla birlikte şirketi ayakta tutma, ABD yasaklarının neden olduğu tedarik sıkıntılarını çözme ve sürdürülebilirliği sağlama konularına daha fazla yatırım yapacak.





2020 yılının ilk yarısında 454 milyar yuan gelir eden Huawei, 2021’in ilk yarısında 320,4 milyar yuan gelir elde edebilmişti.

5G telekomünikasyon altyapısı sunulan taşıyıcı bölümündeki geliri ise 159,6 milyar yuandan 136,9 milyar yuana gerileyen şirket, bunun sebebinin Çin'de yaşanılan 5G gecikmesi olduğunu ve sorunun 6 ay içerisinde çözüleceğini söylüyor.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, ABD baskılarından kurtulmak için yazılım konusuna da daha fazla yatırım yapacak.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, gelecekte yazılımın ABD kontrolünde olmayacağını ve bu sayede baskı yaşamayacağını düşünüyor.

Yazılım konusunda Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarına liderlik etmeyi amaçlayan Çinli şirket, açık kaynak kodlu yazılımlara yönelecek.

