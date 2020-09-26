Huawei'nin Çin'deki tesisinde çıkan yangında 3 kişi öldü

Huawei'nin, Çin'in Dongguan şehrindeki laboratuvarında dün çıkan yangın sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son zamanlarda ABD ile sık sık karşı karşıya gelen Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin, Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrinde bulunan laboratuvarında dün büyük bir yangın çıkmıştı.

Henüz tam olarak faaliyete geçmediği için çalışan sayısı çok az olan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin hızlıca müdahale etti.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybının olmadığını açıklamıştı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin'den gelen yeni bilgilere göre, tesiste çıkan yangın sonucunda 3 Huawei çalışanı yaşamını yitirdi. Yangının çıkış kaynağı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca Huawei tarafından yangınla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Çin'de Huawei'nin laboratuvarında yangın - VİDEO

4G VE 5G ANTENLERİ TEST EDİLİYORDU

Konuya aşina olan bir kaynak, Huawei'nin bu laboratuvarda baz istasyonu işiyle ilgili 4G ve 5G antenlerini test ettiğini ve malzemeler üzerinde araştırma yaptığını söyledi.